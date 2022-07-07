Sürücü 141 promil alkollü çıktı…

Lefkoşa’da bu sabah saat 06.00 sırlarında meydana gelen trafik kazasında araç sürücü Joshua Chukewuebuka 141 promil alkollü çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza,

Lefkoşa’da Şht Ali Hasan Sokak üzerinde, Atılgan Blok -6 Apartmanı önünde kaldırım üzerinde, yönetimindeki meçhul araç ile doğu istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu apartman önünde bulunan aydınlatma direğine çarpıp kaza mahallinden ayrılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada söz konusu kazaya methaldar aracın ZPC 424 plakalı araç olduğu, araç sürücüsünün ise Joshua Chukewuebuka olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan alkol testinde ise 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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07/07/2022 18:20