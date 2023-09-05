Sürücü aracını bırakıp olay yerini terk etti

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05/09/2023

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Sürücü aracını bırakıp olay yerini terk etti

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bu akşamüzeri meydana gelen kazada araç çıkan yangında demir yığınına döndü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, sürüücü olay yerini terk etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 17.45 sıralarında meydna geldi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, ismi henüz tespit edilemeyen FY 588 araç sürücüsü, batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik adasına çarptı.

Kaza sonucu alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü.

Araç sürücüsü olay yerinden isim ve adres bildirmeden ayrılmıştır.

 Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

05/09/2023 18:57
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TAGS: Sürücü aracını bırakıp olay yerini terk etti
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