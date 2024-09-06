Sürücü Eğitici Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

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06/09/2024

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Sürücü Eğitici Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav dün Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılmıştı. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin, 19 Eylül 2024 tarihine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Sınava katılan adayların sonuçları şu şekilde:

  • Başarılı: 9 aday
  • Başarısız: 22 aday

1-564411: Başarısız

2-147719:Başarısız

3-264981:Başarılı

4-173354:Başarısız

5-222445:Başarısız

6-173748: Başarısız

7-220887:Başarısız

8-122363:Başarısız

9-207058: Başarısız

10-285225:Başarısız

11-260251:Başarısız

12-137406:Başarılı

13-294710:Başarısız

14-222121:Başarılı

15-215605: Başarılı

16-261490:Başarılı

17-249329:Başarısız

18-228994:Başarılı

19-121374:Başarılı

20-226580:Başarılı

21-353010:Başarısız

22-225938:Başarısız

23-213235:Başarısız

24-804520:Başarısız

25-210407:Başarısız

26-251621:Başarılı

27-269625:Başarısız

28-192695:Başarısız

29-237605:Başarılı

30-211180:Başarısız

31-231023:Başarısız

06/09/2024 15:13
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TAGS: haber, kıbrıs, Sürücü Eğitici Yazılı Sınav
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