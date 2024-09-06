Sürücü Eğitici Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
06/09/2024
Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav dün Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılmıştı. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin, 19 Eylül 2024 tarihine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceği açıklandı.
Sınava katılan adayların sonuçları şu şekilde:
- Başarılı: 9 aday
- Başarısız: 22 aday
1-564411: Başarısız
2-147719:Başarısız
3-264981:Başarılı
4-173354:Başarısız
5-222445:Başarısız
6-173748: Başarısız
7-220887:Başarısız
8-122363:Başarısız
9-207058: Başarısız
10-285225:Başarısız
11-260251:Başarısız
12-137406:Başarılı
13-294710:Başarısız
14-222121:Başarılı
15-215605: Başarılı
16-261490:Başarılı
17-249329:Başarısız
18-228994:Başarılı
19-121374:Başarılı
20-226580:Başarılı
21-353010:Başarısız
22-225938:Başarısız
23-213235:Başarısız
24-804520:Başarısız
25-210407:Başarısız
26-251621:Başarılı
27-269625:Başarısız
28-192695:Başarısız
29-237605:Başarılı
30-211180:Başarısız
31-231023:Başarısız06/09/2024 15:13