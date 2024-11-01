Sürücü eğiticisi yazılı sınav sonuçları açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından 31 Ekim tarihinde yapılan sürücü eğiticisi yazılı sınavı sonuçları açıklandı.

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından duyurulan sürücü eğiticisi yazılı sınavı sonuçlarına göre, sınava katılan 21 kişi başarılı oldu.

Sınav sonuçları şöyle:

"Kimlik numarası: 173354: Başarılı, 369397: Başarılı, 122363: Başarılı, 804520: Başarılı, 220887: Başarılı, 134986: Başarılı, 229923: Başarılı, 913440: Başarılı, 250870: Başarılı, 394348: Başarılı, 229922: Başarılı, 219310: Başarılı, 294710: Başarılı, 173748:Başarılı, 259783: Başarılı, 397122: Başarılı, 192695: Başarılı, 269625: Başarılı, 2211180: Başarılı, 326279: Başarılı, 221528: Başarılı.

273150: Katılmadı, 210407: Katılmadı."