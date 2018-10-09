HABER KIBRIS

Sürücüler boğulma tehlikesi geçirdi!

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09/10/2018

Sürücüler boğulma tehlikesi geçirdi!

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan şu taşkınları sonucu,  İnönü - Vadili köyleri arasındaki yollar su altında kaldı. İnönü-Vadili arasında yolda mahsur kalan iki araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan araç sürüclerinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi. Öte yandan Erdemli köyüne giden yolun yanı sıra Dilekkaya- Kırıkkale köyleri arasındaki yolda kapatıldı. Polis suların çekilinceye kadar bu yolların kullanılmaması önemle rica etti.  

 

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TAGS: Sürücüler boğulma tehlikesi geçirdi!, haber, kıbrıs,
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