Sürücüler boğulma tehlikesi geçirdi!

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan şu taşkınları sonucu, İnönü - Vadili köyleri arasındaki yollar su altında kaldı. İnönü-Vadili arasında yolda mahsur kalan iki araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan araç sürüclerinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi. Öte yandan Erdemli köyüne giden yolun yanı sıra Dilekkaya- Kırıkkale köyleri arasındaki yolda kapatıldı. Polis suların çekilinceye kadar bu yolların kullanılmaması önemle rica etti.