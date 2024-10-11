Sürücüler boş araziyi yol gibi kullanıyor, esnaf tozdan mağdur oluyor!

Küçük Kaymaklı, Bolu Sokak üzerinde bulunan boş bir arazinin anayol gibi kullanılması bölge esnafının toza boğulmasına neden oluyor. Haber Kıbrıs’a ulaşan esnaf, “Biz her gün bu toz toprağı çekmek zorunda mıyız?” diye sorguladı.

Söz konusu durumu defalarca şikayet ettiklerine dikkat çeken bölge esnafı, “Boş arazi arabalar tarafından otoyol gibi kullanılıyor, evler dükkanlar cam, kapı açamıyor. Yuttuğumuz toprak da cabası… Artık bir çözüm bulunması dileğiyle” ifadelerini kullandı.