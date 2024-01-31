Sürücüler Dikkat!

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde trafik akışına kapalı olan yollar duyuruldu. İşte detaylar:

Girne İlçesi Kapalı Yollar

1. Geçitköy Deresinin Taşması Nedeniyle, Çamlıbel - Girme Anayolu, Çamlıbel - Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı

2. Kayalar - Sadrazamköy Anayolu, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı



Gazimagusa İlçesi Kapalı Yollar

1. Atlılar - Yıldırım anayolu yağmur suları nedeni ile kapatılmıştır. Trafik akışı Akova - Yıldırım

veya Alaniçi - Yıldırım anayolundan sağlanmakadır.

2. Muratağa - Sandallar anayolu yağmur suları nedeni ile kapatılmıştır. Trafik akışı Alaniçi -

Muratağa anayolundan sağlanmaktadır.