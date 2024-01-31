Sürücüler Dikkat!

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31/01/2024

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Sürücüler Dikkat!

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde trafik akışına kapalı olan yollar duyuruldu. İşte detaylar:

Girne İlçesi Kapalı Yollar

1. Geçitköy Deresinin Taşması Nedeniyle, Çamlıbel -  Girme Anayolu, Çamlıbel - Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı 

2. Kayalar - Sadrazamköy Anayolu, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı


Gazimagusa İlçesi Kapalı Yollar 
1. Atlılar - Yıldırım anayolu yağmur suları nedeni ile kapatılmıştır. Trafik akışı Akova - Yıldırım
veya Alaniçi - Yıldırım anayolundan sağlanmakadır.

2.   Muratağa - Sandallar anayolu yağmur suları nedeni ile kapatılmıştır. Trafik akışı Alaniçi -
Muratağa anayolundan sağlanmaktadır.

31/01/2024 07:22
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs,
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