Sürücüler Dikkat!

Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası ana yol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi kapsamında 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacağından trafiğin kontrollü sağlanacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.