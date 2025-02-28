Sürücüler Dikkat!

Trafik 12.00-13.00 saatleri arasında kontrollü sağlanacak, sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi istendi

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28/02/2025

Sürücüler Dikkat!

Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası ana yol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi kapsamında 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacağından trafiğin kontrollü sağlanacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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