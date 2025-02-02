Sürücüler dikkat!

Girne Belediyesi, Kaçış Yolu-Ciklos bağlantı hattında gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeni ile sürücüleri uyardı.

Belediye’den yapılan açıklamada, Kaçış Yolu - Ciklos bağlantı hattında gerçekleştirilecek olan çalışmalardan dolayı, yarın 10.00 – 13.00 arasında, Ciklos bağlantı hattının trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, Kaçış Yolu’ndan sadece Eminağa Gardens yoluna bağlantı olacağı, sürücülerin bu hattı güvenli bir şekilde kullanabileceği kaydedildi.