Sürücüler dikkat!

Girne Belediyesi, Kaçış Yolu-Ciklos bağlantı hattında yarın çalışma yapılacağı konusunda sürücüleri uyardı…

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02/02/2025

Sürücüler dikkat!

Girne Belediyesi, Kaçış Yolu-Ciklos bağlantı hattında gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeni ile sürücüleri uyardı.

Belediye’den yapılan açıklamada, Kaçış Yolu - Ciklos bağlantı hattında  gerçekleştirilecek olan  çalışmalardan dolayı, yarın 10.00 – 13.00 arasında, Ciklos bağlantı hattının trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, Kaçış Yolu’ndan sadece Eminağa Gardens yoluna bağlantı olacağı, sürücülerin bu hattı güvenli bir şekilde kullanabileceği kaydedildi.

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TAGS: Sürücüler dikkat!
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