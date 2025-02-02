Sürücüler dikkat!
Girne Belediyesi, Kaçış Yolu-Ciklos bağlantı hattında yarın çalışma yapılacağı konusunda sürücüleri uyardı…
YAYIN TARİHİ:
02/02/2025
Girne Belediyesi, Kaçış Yolu-Ciklos bağlantı hattında gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeni ile sürücüleri uyardı.
Belediye’den yapılan açıklamada, Kaçış Yolu - Ciklos bağlantı hattında gerçekleştirilecek olan çalışmalardan dolayı, yarın 10.00 – 13.00 arasında, Ciklos bağlantı hattının trafiğe kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, Kaçış Yolu’ndan sadece Eminağa Gardens yoluna bağlantı olacağı, sürücülerin bu hattı güvenli bir şekilde kullanabileceği kaydedildi.
YAYIN TARİHİ: