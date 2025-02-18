Sürücüler Dikkat!

Ercan - Gaziköy Anayolu’nun Ercan Birinci Çemberi (Eski Havalimanı Girişi), Ercan İkinci Çemberi (Tünel'e Dönülen Çember) ve Ercan Üçüncü Çemberi (Tünel Çıkışı) arasında Ercan –Lefkoşa gidiş şeridinde asfaltlama çalışmaları yapılacağından, bugün Ercan Çıkış Çemberinden, birinci çember istikametine gidiş yönü trafik akışına kapatıldı. Ulaşım, Ercan’a gidiş şeridinden çift yönlü (gidiş - geliş) olarak sağlanmaktadır.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.