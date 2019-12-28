Sürücüler DİKKAT!

Haspolat Kavşağı, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile bugün 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat Kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanıyor.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

28/12/2019 10:22