Sürücüler Dikkat! Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda kamyon devrildi

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana trafik kazasında, kazaya methaldar kamyon aracın yol içerisine devrilmesi sonucu, bahse konu anayolun Gazimağusaya gidiş istikameti Dörtyol kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı.

Kaza nedeniyle yol içerisine devrilen kamyon araç, yoldan çekilene kadar Gazimağusa’ya ulaşım, Dörtyol kavşağından itibaren Türkmenköy-Güvercinlik-Köprülü-Çayönü içerisindeki köy yolları sağlanıyor.

Polis, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, ayrıca Polisin trafik işaretlerine uymalarını önemle rica etti.