Sürücüler dikkat! Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol
Lefkoşa’da Haşmet Gürkan Sokak drenaj çalışması nedeniyle 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak
01/11/2022
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeniyle Haşmet Gürkan Sokak’ın yarından itibaren 3 gün boyunca 08.00-15.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Haşmet Gürkan Sokak (Surlariçi) 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde 08.00-15.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden sağlanacak.
Çalışmalar süresince sokağı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.