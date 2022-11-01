Sürücüler dikkat! Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol

Lefkoşa’da Haşmet Gürkan Sokak drenaj çalışması nedeniyle 3 gün boyunca araç trafiğine kapatılacak

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01/11/2022

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Sürücüler dikkat! Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeniyle Haşmet Gürkan Sokak’ın yarından itibaren 3 gün boyunca 08.00-15.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Haşmet Gürkan Sokak (Surlariçi) 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde 08.00-15.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden sağlanacak.

Çalışmalar süresince sokağı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

01/11/2022 15:53
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TAGS:  Lefkoşa Türk Belediyesi yol, kapalı yol
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