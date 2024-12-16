Sürücüler dikkat! Polisten birçok nokta için sis uyarısı yapıldı

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16/12/2024

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Sürücüler dikkat! Polisten birçok nokta için sis uyarısı yapıldı

Polis birçok nokta için sis uyarısı yaparak sürücülerin dikkatli seyretmesi konusunda uyarı yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Girne-Lefkoşa Anayolunun Boğazköy Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arası, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Yonca Kavşağı civarı ile Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu arası oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaltmaktadır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri rica edildi.

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TAGS: Sürücüler dikkat! Polisten birçok nokta için sis uyarısı yapıldı
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