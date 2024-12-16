Sürücüler dikkat! Polisten birçok nokta için sis uyarısı yapıldı
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
Polis birçok nokta için sis uyarısı yaparak sürücülerin dikkatli seyretmesi konusunda uyarı yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Girne-Lefkoşa Anayolunun Boğazköy Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arası, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Yonca Kavşağı civarı ile Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu arası oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaltmaktadır.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri rica edildi.
YAYIN TARİHİ: