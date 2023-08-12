Sürücüler Dikkat! Yola Kaygan Bir Madde Döküldü

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları ile Golden Tulip hotel arasında kalan yol güzergahına kaygan bir madde döküldüğünden söz konusu yoldaki trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak veriliyor.

Polisten yapılan açıklamada, “Yol temizleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.