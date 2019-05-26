Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı!

Dağyolu Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında anayoldan ilerleyen koyun sürüsü trafiği tehlikeye soktu. Sorumsuz çoban anayola giren koyun sürüsünü yoldan çıkartmak yerine anayoldan yürütmeyi tercih etti. Koyunlar uzun süre Dağyolu Çemberi ile Haspolat Çemberi arasındaki anayolun bir şeridini kapattı. Birçok sürücü koyun sürüsüne çarpmamak için ani frenler ve manevralar yapmak zorunda kaldı. Bir süre sonra çobanın hayvan sürüsünü yoldan çıkartması ile birlikte trafik eski haline döndü.