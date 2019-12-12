Sürücüler zor anlar yaşadı

Değirmenlik- Çatalköy (Dağyolu) yolunda yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

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12/12/2019
HK

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Sürücüler zor anlar yaşadı

Değirmenlik- Çatalköy (Dağyolu) yolunda yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Dağ yolu, kuvvetli sağanak yağış beklenmesi nedeni ile dün gece 22:00 ile bu sabah 07:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılmıştı. Yol bu sabah  tekrardan trafik akışına açıldı, ancak yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, Dağ yolunda tedbir alınmasını istedi.

12/12/2019 09:59
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TAGS: Değirmenlik- Çatalköy (Dağyolu), haber, kıbrıs, yol, sis, dağ yolu
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