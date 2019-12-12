Değirmenlik- Çatalköy (Dağyolu) yolunda yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Dağ yolu, kuvvetli sağanak yağış beklenmesi nedeni ile dün gece 22:00 ile bu sabah 07:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılmıştı. Yol bu sabah tekrardan trafik akışına açıldı, ancak yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, Dağ yolunda tedbir alınmasını istedi.

12/12/2019 09:59