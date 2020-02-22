Sürücüler zor anlar yaşadı

Vatandaşlar, Gazimağusa Suriçi bölgesinde yol ortasındaki hasar gören rögar kapağı için gelişigüzel önlem alındığını söyledi.

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22/02/2020
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Sürücüler zor anlar yaşadı

Gazimağusa Suriçi bölgesinde yol ortasındaki hasar gören rögar kapağı için alınan önlem vatandaşları çileden çıkardı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan vatandaşlar rögar kapağının etrafının gelişi güzel kapatılmasının yanlış olduğunu ve sürücülerin zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi'ni göreve çağırarak yol ortasındaki rögar kapağının bir an önce tamir edilmesini istedi. 

22/02/2020 15:41
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TAGS: Gazimağusa Suriçi , yol, rögar kapağı, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri,
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