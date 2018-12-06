Sürücülerin dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre: Kumyalı- Ziyamet Anayolu bağlar bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle yol içerisinden selli su akışı olduğundan tehlike arz etmektedir.

Ayrıca, Girne - Lefkoşa Anayolu ciklos mevkii keskin virajda, sel suları nedeniyle asfaltın alt kısmındaki zeminde hasar olduğundan Girne'den gelen araçlar için virajın yaklaşık 100 metre kısmı tek seride düşürülmüştür. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.