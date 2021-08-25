Sürücülerin Dikkatine!

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25/08/2021

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Sürücülerin Dikkatine!

Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile  Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında yarın 08:00 - 20:00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı, ağırlığı 5000 kg üzeri olan ( kamyon, otobüs, kamyonet v.b.) araçlar için ulaşıma  tamamen kapatılacak. Bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5000 kg'dan düşük olan  araçlar için ulaşım Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacak. Polis, bu  güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.

25/08/2021 12:38
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TAGS: yol, surucu, haber, kıbrıs, kapalı yol
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