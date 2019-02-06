HABER KIBRIS

Sürücülerin dikkatine!

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06/02/2019

Sürücülerin dikkatine!

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmur ve yoğun sis trafiği kötü etkiliyor. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre: Aşırı yağış nedeniyle yola akan sular ve  görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Girne - Lefkoşa Anayolunun Girne Üst geçidi ile Boğaz Kavşağı arası ve Girne - Degirmenlik Anayolunun ise Arapköy kavşağı ile Alevkayası kavşağı arası güvenlik açısından trafik akışına kapatıldı. Ayrıca Kaplıca - Balalan çemberi arası yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşmüş ve  Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzeri ise yola taş düşmesi oldu.

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TAGS: Sürücülerin dikkatine!, haber, kıbrıs,
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