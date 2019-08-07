HABER KIBRIS

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Sürücülerin Dikkatine!

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07/08/2019

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Sürücülerin Dikkatine!

Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı Mardo kavşağı arası, saat 08.30’dan tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 8 Ağustos 2019 tarihinde, yenilenen Cengiz Topel Anıtının açılış töreni yapılacağından dolayı, yarın Lefke – Güzelyurt Anayolunun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı Mardo kavşağı arası, saat 08.30’dan tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Ulaşım Çamlıköy- Cengizköy – Lefke güzergahından sağlanacak.

Polis’in açıklamasına göre bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur denildi.  

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TAGS: sürücüler, polis, yol, haber, kıbrıs
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