Sürücülerin Dikkatine
Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yolun 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.
19/09/2019
HK
Polisten sürücülere uyarı!
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Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yolun 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.
Polis yaptığı açıklamada, Mehmetçik Belediyesi tarafından İskele - Karpaz Anayolu üzerinde yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından yolun 2 saat trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın Çayırova köy içerisinden sağlanacağı kaydedildi.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.