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Sürücülerin Dikkatine

Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı  arasındaki yolun  09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.

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19/09/2019
HK

Polisten sürücülere uyarı!

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Sürücülerin Dikkatine

Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı  arasındaki yolun  09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.

Polis yaptığı açıklamada, Mehmetçik Belediyesi tarafından  İskele - Karpaz Anayolu üzerinde yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından yolun 2 saat trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın Çayırova köy içerisinden sağlanacağı kaydedildi.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

19/09/2019 09:31

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TAGS: polis, hABER, KIBRIS, yol, uyarı
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