Sürücülerin Dikkatine !

Ülkemizi etkisi altına alan sağnak yağış nedeniyle Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmuştur. Polis sürücüleri kendi ve yayaların güvenliği için yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

(BRT/PGM)

23/10/2019 07:38