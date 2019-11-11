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Sürücülerin Dikkatine!

Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün kontrollü bir şekilde verilecek. 

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11/11/2019
HK

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Sürücülerin Dikkatine!

Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün 17:00-24:00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde verilecek. 

YARIN ZİYA RIZKI CADDESİNİN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILACAK

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle yarın da Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.  Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi'ne yönlendirilecek. 

11/11/2019 13:40
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TAGS: haber, kıbrıs, Girne Turgut Tahsin Caddesi
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