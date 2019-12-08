Sürücülerin dikkatine!

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08/12/2019

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Sürücülerin dikkatine!

Lefkoşa Gazimağusa Anayolu’nda bugün 08.00-12.00 saatleri arasında asfaltlama çalışması yapılacak.

Asfaltlama çalışması nedeniyle, Lefkoşa Gazimağusa istikametinde, Yusuf Çocuk ile Metgin binaları arasındaki kesimin, trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının, Haspolat Kirli Sanayi içerisinden sağlanacağından bu yolu kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

08/12/2019 10:39
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