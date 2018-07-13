Sürücülerin dikkatine! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ülke genelinde törenlerle kutlanacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa ve Gazimağusa’da tören provası programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Bu çerçevede Başkent Lefkoşa’da yarın saat 08.00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah trafik akışına kapatılacak.

Öte yandan Gazimağusa’da ise tören provası 18 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Prova nedeniyle, saat 16.30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.