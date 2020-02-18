Sürücülerin Dikkatine! Girne Lefkoşa Anayolu tek şerit olacak

Polisten yapılan açıklamada yarın (19.02.2020 tarihinde), Girne - Lefkoşa Anayolunun, Boğaz Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki mesafede, KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından dolayı saat 09:00'dan itibaren çalışma süresince, Lefkoşa gidiş yönünde trafik tek şeritten verilecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

18/02/2020 15:22