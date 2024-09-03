Sürücüsüz kamyonlar yayılıyor

Sürücüsüz kamyonlar için bir ABD eyaleti daha harekete geçti. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi Cuma günü otonom araçların otoyollarda işletilmesine ilişkin yönetmenliklere dair taslak metin yayınladı.

Taslak düzenlemeler, otonom sürüş teknolojisinin, bu teknolojiyi içeren çok sayıda kaza ve kaza vakası nedeniyle güvenlik düzenleyicileri tarafından yüksek düzeyde incelemeye tabi tutulduğu bir döneme denk geldi.

İlk etapta hem hafif hem de ağır hizmet tipi operasyonlar için güvenlik sürücüleri gerektirecek bir çerçeve planlandı.

BAZI ENDİŞELER VAR

Otonom kamyonlar, malları teslim etmek için önceden planlanmış rotalar boyunca büyük TIR'ları konuşlandırarak lojistikte kullanılıyor.

Yük taşıyan otonom kamyonları planlı ticari hatlarda güvenlik sürücüleriyle birlikte işletiyor ve daha çok Teksas'ta Dallas ile Houston arasında kullanıyor.

Taslak düzenlemelere gelen tepkiler karışık. Bazı sendikalar kuralları kınayarak, bunların işleri ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini söylüyor. Teamsters sendikası konuyla ilgili "Düzenlemeler, otomasyon nedeniyle işlerini kaybetmekten korkan Kaliforniyalı işçilere bir hakarettir" açıklamasında bulunarak tepkisini gösterdi.