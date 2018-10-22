Sürücüsüz otomobiller 2021'de yollarda olacak!

İngiliz ulaşım şirketi Addison Lee, sürücüsüz taksilerin 2021 yılında Londra yollarında olacağını açıkladı.

Sürücüsüz araç yazılımlarında uzman olan Oxbotica ile çalışan şirket, böylelikle benzer teknoloji üzerinde iddialı olan dünyanın en değerli girişimlerinden Uber ile rakip olacak. Ancak Uber cephesinde yapılan denemeler esnasında Arizona'da ölümlü bir kaza meydana gelmiş ve şirket çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.

Addison Lee, Oxbotica ile birlikte Londra ve çevresindeki yolların dijital haritalandırması üzerinde çalıştığını da açıkladı. Sürücüsüz araçların için hayati olan söz konusu detaylı haritalarda trafik ışıkları, yol işaretleri ve kaldırım ayrımları gibi pek çok unsur listeleniyor.