Sürüş Ehliyeti Müfettişliği İçin Münhal

Sık sık basına da yansıyan sürüş ehliyeti müfettişliği eksikliğinin giderilmesi için açılan münhale başvurmak isteyen ve gerekli nitelikleri taşıyan adayların 21 Aralık’a kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurması gerekiyor.

Duyuruda, yazılı yarışma sınavının 30 Aralık’ta yapılacağı ve alınacak üç sürüş ehliyeti müfettişinin muhtemel istihdam yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.