Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında ter döken İlayda Şeker ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında nişanlandı.

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18/11/2022

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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında ter döken İlayda Şeker ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında nişanlandı.

İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

Çift, nişan fhaberini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

18/11/2022 12:29
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TAGS: Survivor, İsmail Balaban, İlayda Şeker
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