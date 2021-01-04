Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı! Hepsi çok iddialı

Kıyasıya mücadelenin olacağı Survivor 2021 yine nefes kesecek.

İşte Survivor 2021'in tüm kadrosu....

'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'

'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survİvor'da gösterme zamanı.'

'Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?

'Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum'



'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.'

'Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da.'

'Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti.'



'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.'



'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'



''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

"Buraya size en büyük hikayemi anlatmaya geldim. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez."



"Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu."

"Şampiyonluğa açılan kapının anahtarı olmak istiyorum. Bekle beni Survivor."



"Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz."



"Babam Reşit Karabacak. Şampiyon Survivor'a seni en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum."



"Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum"

"Sıkı durun. Bu sene Dominik'te poyraz çok sert esecek"



"Şimdiye kadar hep finişe koştum. Survivor'da şampiyonluğa koşacağım"

"Güler yüzümle güldüreceğim. Rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız?"



"Daha önce Karadeniz fırtınası görmeyenler bu yıl Survivor'da beni seyretsinler. Bu sefer ırmağa gitmiyorum. Bekle beni Survivor sana geliyorum."

"Peşimden gidecek cesaretim vardı. Gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor ile taçlandırmaya geliyorum."



"Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Tek hedefim var ona ulaşmaya gidiyorum. Wakanda forever"

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04/01/2021 08:40