Survivor 2023 kadrosu açıklandı

Survivor 2023 sezonuyla ilgili haberler ardından gözler kadroda yer alan isimlere çevrildi. Bir televizyon klasiği haline gelen Survivor; ünlüler, gönüllüler, influencer’lar konseptiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlüler ve Gönüllülerin yanı sıra bu yıl ilk kez sosyal medya fenomenlerinin de yarışacağı Survivor, 15 Ocak Pazar günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

2023 FORMATI HAKKINDA

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı tanıtım videolarından birinde format hakkında konuşmuştu. Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

INFLUENCER'LAR KADROSU

ALPER RENDE

Alper Rende, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

BUSE PLAN

Buse Plan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde eğitimi tamamlayan sosyal medya fenomeni Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor.

KÜRŞAT JUAN

Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan ancak sosyal medyada "Juan" soyadıyla bilinen fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi, aslen Artvinlidir.

HALİL İBRAHİM GÖKER

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir.

CHABY HAN

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. Ailesinin işi nedeniyle Türkiye'ye geldi. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı.

ELANUR PAT

Aslen Ordulu olan Elanur Pat, 30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya geldi. Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

AZİZ OZAN DİLBER

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya geldi.

GİZEM AVCI

Güzelliği ve hırslı yapısıyla şimdiden konuşulan Gizem Avcı, tanıtımdaki "Doğadaki ilk kanun ya av olursun ya avcı. Ben Gizem Avcı! Survivor 2023'e avlanmaya geliyorum." sözleriyle dikkat çekti.

OSMAN CAN

1994 doğumlu genç yarışmacı, daha önce sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

ALEYNA ELİBOL

Aleyna Elibol, 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Güzel yarışmacı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncudur.

ASENA DEMİRBAĞ

1997 doğumlu olan Asena Demirbağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun oldu. Asena, 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te dünya evine girdi ancak çift kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

ÖZGÜR TETİK

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

TUNGA SAYAN

Tunga Sayan, 2023 sezonunun genç yarışmacıları arasında yer alıyor. Sporla ilgili olan Tunga, basketbol ve futbol ile yakından ilgilenmektedir.

KARDELEN KALENDER



Kardelen Kalender fitness ve pilates antrenörü olarak çalışmaktadır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

WALISON

Walison Fonseca, 34 yaşında ve Brezilya doğumlu. 3 yıldır Türkiye’de bulunmasına rağmen Türkçe'yi oldukça iyi konuşmaktadır.

ÜNLÜLER KADROSU

ZEYNEP ALKAN

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslan Hataylı.

ÜMİT ERDİM

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998-2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı.

AYSU KESKİN

Saadet Aysu Keskin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel basketbolcu kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.

CANSU TUMAN

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, oyunculuk kariyeriyle tanınıyor.

YUSUF GÜNEY

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Başarılı şarkıcı aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı.

SEÇKİN PİRİLER

Seçkin Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu, eski manken, sunucu ve oyuncudur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi.

BARIŞ TELLİ

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış Telli, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

MURAT EKEN

Murat Eken 7 Ağustos 1980 yılında dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı.

BERDAN MARDİNİ

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir.

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14/01/2023 17:52