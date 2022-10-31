Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Sürpriz isimler...

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvadı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda kimler yer alacak.

Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

SURVİVOR 2023'TE KİMLER OLACAK?

Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın yeni bir formatla ekrana getirmeyi planladığı Survivor 2023'te akıl oyunları ön planda olacak.

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31/10/2022 15:18