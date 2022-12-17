Survivor 2023'ün dördüncü yarışmacısı belli oldu

Uzun yıllardır ekranlara gelen Survivor için geri sayım başladı. 2023 yılında yeni bir formatla yayınlanacak olan Survivor'da yarışacak isimler de açıklanmaya başlandı.

Yarışmanın kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk üç ismi açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün dördüncü yarışmacısını açıkladı.

Ünlü isim, "Sevgili Yusuf Güney, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" notunu yazdı.

Murat Eken, Berdan Mardini ve Ümit Erdim ise açıklanan ilk üç isimdi.

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17/12/2022 18:00