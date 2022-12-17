Survivor 2023'ün üçüncü yarışmacısı belli oldu

Uzun yıllardır ekranlara gelen Survivor için geri sayım başladı. 2023 yılında yeni bir formatla yayınlanacak olan Survivor'da yarışacak isimler de açıklanmaya başlandı.

Yarışmanın kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk iki ismi açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün üçüncü yarışmacısını açıkladı.

MURAT EKEN, SURVIVOR'DA

Ilıcalı, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonuyla tanınan Murat Eken'in yeni sezon Survivor'da yarışacağını duyurdu.

Ünlü isim, "Sevgili Murat Eken, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" notunu yazdı.

İLK İSİM BERDAN MARDİNİ

Acun Ilıcalı, ilk olarak Berdan Mardini'nin kadroda yer alacağını "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.

Şarkıcı Berdan Mardini de "Hepimiz için hayırlı olsun, bakalım beni neler bekliyor?" ifadesini kullanmıştı.

İKİNCİ YARIŞMACI ÜMİT ERDİM

Ünlü televizyoncu ikinci ismin de Ümit Erdim olduğunu açıklamıştı. Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" notunu yazmıştı.



Aynı paylaşımı Ümit Erdim de kendi hesabından "Hadi hayırlı olsun" notuyla yayınlamıştı.

YENİ SEZON NASIL OLACAK?

Yeni sezonun formatıyla ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak" demişti.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

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17/12/2022 09:33