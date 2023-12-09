Survivor 2024 All Star kadrosunda sürpriz isim!

Survivor 2024 All Star kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı kadroda en sürpriz isim, Turabi oldu. Turabi'nin, rahatsızlığı dolayısıyla Survivor 2024 All Star kadrosunda yer almaması bekleniyordu. Acun Ilıcalı adeta ters köşe yapmış oldu.

Acun Ilıcalı dün akşam yayımladığı videoyla Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halini paylaştı. Survivor 2024 All Star'da performans sergileyecek olan yarışmacılar, iddialı cümleler kurarken en dikkat çeken isim Turabi oldu.

Rahatsızlığı dolayısıyla yarışmaya katılamayacağını belirten Turabi, bu senenin de favori isimleri arasında gösteriliyordu. Turabi ve Acun Ilıcalı adeta ters köşe yapmış oldular.