Survivor 2025 kadrosunda şampiyon sürprizi...

Survivor 2025 hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Nagihan Karadere'nin ardından Survivor şampiyonlarından biri olan İsmail Balaban gündeme geldi. İsmail Balaban Survivor 2025 için Acun Ilıcalı ile anlaşmaya vardı.

Acun Ilıcalı Survivor 2025 için düğmeye bastı. Eski yarışmacıların adı gündeme gelirken ilk isimlerden biri de geçtiğimiz sezon sakatlanan Nagihan Karadere'ydi.

Survivor Nagihan sağlık durumunun henüz tam iyileşmediğini söyleyerek "Doktorlarla çalışıyoruz, bakalım iyileşirsem hayırlısı ne desem yalan olur" dedi.

SURVİVOR 2025 KADROSUNDA ŞAMPİYON SÜRPRİZİ

Bu sırada bomba bir iddia da gündeme geldi. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre; Survivor'ın şampiyonlarından İsmail Balaban'ın Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı konuşulmaya başlandı. İlayda Şeker ile evlenen ve eşinin pozlarıyla sık sık gündeme gelen Balaban, 2021 sezonu şampiyonuydu.

Survivor 2025 kadrosuna dair sosyal medyada da çeşitli iddialar oluyor. Bunlardan biri de Sabriye Şengül'ün yeniden kadroda olacağı iddiasıydı.