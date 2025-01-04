Survivor 2025'te Pınar Saka sürprizi: Sema Aydemir'den ilk yorum

Survivor 2025 yeni sezon çok hızlı başladı. 3 Ocak Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde; Pınar Saka'nın yarışmaya yedeklerden dahil olması herkesi şoke etmişti. Sema Aydemir, Pınar ile ilgili sessizliğini bozdu.

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04/01/2025

Survivor 2025'te Pınar Saka sürprizi: Sema Aydemir'den ilk yorum

Survivor 2025 bu yıl All Star- Gönüllüler formatıyla ekranlara geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Survivor'da büyük bir sürpriz yaşandı.

PINAR SAKA GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA

Survivor  All Star- Gönüllüler'in 3 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümünde;  gönüllüler takımına yedeklerden Pınar Saka dahil oldu.

Survivor 2025'te yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Sema Aydemir, ada konseyinde Pınar Saka'yı görünce şoke oldu.

"HERKES GÜZEL GÜNLER GÖRMEYECEK"

Pınar Saka'nın "Herkes güzel günler görmeyecek" sözleriyle huzursuzluk yaratacağını ima ettiği konsey konuşmasının ardından Sema Aydemir de bu konuda yorum yaptı.

"SENİ YENE YENE EZECEĞİM"

Sema Aydemir, röportajında Pınar Saka için şu ifadeleri kullandı:

"Yine kaşınıyorsun ama seni dövmeyeceğim. Seni yene yene ezeceğim. Seni yene yene buradan yollayacağım."

NE OLMUŞTU?

Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya fiziksel şiddet uyguladığı Survivor 2024'te Sema bu olay yüzünden diskalifiye olmuştu.

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TAGS: Survivor, pınar saka, sema aydemir
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