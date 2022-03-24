Survivor ada konseyinde ortalık karıştı! 'Biz kimi elemeye çalışıyoruz'

Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Beş yarışmacının yer aldığı eleme potası ilginç anlara sahne oldu. Strateji yapmak isterken işleri daha çok karıştıran ünlüler takımına bir kişi veda etti. İşte Survivor'da öne çıkanlar...

Birleşme partisine kadar devam eden hızlı eleme sisteminde dün akşam Survivor'a bir yarışmacı daha veda etti.

İlk oyunu kaybeden ünlüler eleme potasına Barış Murat Yağcı'yı göndermişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler ise eleme yarışına Evrim'i sokmuştu.

Dün akşam gerçekleşen üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda da ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti.

İlk önce kadınlar mücadelesi gerçekleşti. Bir koçbaşı eşliğinde etabı tamamlayan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Kadınlarda üstünlüğü kuran gönüllüler takımı oldu.

Oyunun ikinci turunda ise bu kez erkekler karşılaşması yaşandı. Son turda oyunu kazanmak için iki takımın da erkek yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Son karşılaşmada Hikmet'in Bora'ya karşı aldığı sayı ile ikinci turu da gönüllüler galip bitirdi. Bu sonuçla 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 2-0 skorla kazandı.

Dokunulmazlıkta iki oyun kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde 3. ve 4. adayı belirledi.

Eleme potasına gidecek isimler hakkında tartışma yaşayan ünlüler strateji yapmak isteyenler ve istemeyenler olarak iki gruba ayrıldı.

NEYİN STRATEJİSİNİ YAPIYORUZ?

Nagihan ve Atakan’ın ‘potaya güçlü isimleri koyalım bizden birisi gitmesin’ önerisi takımı karıştırdı. Risk almak istemeyen Batuhan ‘Strateji yapacaksak bunu son haftalara doğru yapalım, benim anlamadığım bu strateji neye hizmet ediyor. Biz kimi elemeye çalışıyoruz? Bu mantıklı gelmiyor’ sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

OY DAĞILIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kullanılan oylar sonucu Adem ve Bora 4'er oy alarak eleme potasına gitti.

Performans birincisi Atakan oldu. Bir yarışmacıyı eleme potasına gönderme hakkı olan Atakan tercihini Gizem Memiç'ten yana kullandı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ünlüler takımından Adem, Barış, Gizem ve Bora eleme potasına giderken gönüllüler takımından Evrim potadaki yerini aldı.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BORA OLDU

Beş yarışmacı arasında en az oyu olan Bora dün akşam Survivor'a veda eden isim oldu.

Birleşme Partisine kısa süre kala Survivor'dan elenen Bora, "Zaten bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme kavuşacağım o yüzden mutluyum. Buradaki herkese hakkım helal olsun. Bu bir oyun ve bu oyun benim için burada bitti...Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Oğlum, ailem ve eşim var. Herkesi tanıdığıma çok memnunum." dedi.

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Bu hafta ünlüler takımında performans birincisi kadınlarda Nagihan, erkeklerde Atakan oldu. Gönüllülerde ise performans birincisi kadınlarda Seda erkeklerde Berkan oldu. Böylece bu yarışmacılar eleme potasına girmekten kendisini kurtararak dokunulmazlığı aldı.

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24/03/2022 09:02