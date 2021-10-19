Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var?

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19/10/2021

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Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var?

Fenomen Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi açıkladı. Benli, "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" dedi. İşte o isimler...

Ogeday Girişken
Semih Öztürk

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Sercan Yıldırım

Damla Can

Mert Öcal

Hikmet Tuğsuz

Nagehan Karadere

Furkan Kızılkaya

Evrim Keklik

Elif Gönen

Batuhan Karacakaya

Gizem Kerimoğlu

Berkan Karabulut

Turabi

Seda Ocak

Anıl Berk Baki

Yusuf Karakaya

Berkay Yuvakuran

19/10/2021 16:16
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TAGS: Survivor All Star 2022, haber,
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