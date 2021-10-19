Survivor All Star 2022 kadrosunda hangi isimler var?
19/10/2021
Fenomen Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi açıkladı. Benli, "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" dedi. İşte o isimler...
Ogeday Girişken
Semih Öztürk
Barış Murat Yağcı
Nisa Bölükbaşı
Sercan Yıldırım
Damla Can
Mert Öcal
Hikmet Tuğsuz
Nagehan Karadere
Furkan Kızılkaya
Evrim Keklik
Elif Gönen
Batuhan Karacakaya
Gizem Kerimoğlu
Berkan Karabulut
Turabi
Seda Ocak
Anıl Berk Baki
Yusuf Karakaya
Berkay Yuvakuran