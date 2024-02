Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar ücret alıyor?

TV8'de ekrana getirilen Survivor All Star 2024 yarışmacıların kavgaları ile sosyal medyaya damga vuruyor. Bomba bir kadro ile izleyici karşısına çıkan Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık alığı kazançla ilgili iddialar ortaya atıldı. Yarışmacıların aldıkları ücretleri duyanların ağzı açık kaldı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star 2024 yayınlanan her bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini almaya başarıyor.

SURVIVOR YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR KAZANIYOR?

Survivor'da yaşanan kavgalar konuşulmaya devam ederken yarışmacıların aldığı haftalık ücretler de merak konusu oldu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında para kazanıyor.

Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK KAZANÇLARI

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Özgür Tetik: 60 bin TL

Bu habere tepkiniz:



10/02/2024 19:22