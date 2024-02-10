Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar ücret alıyor?
10/02/2024
TV8'de ekrana getirilen Survivor All Star 2024 yarışmacıların kavgaları ile sosyal medyaya damga vuruyor. Bomba bir kadro ile izleyici karşısına çıkan Survivor All Star 2024 yarışmacılarının haftalık alığı kazançla ilgili iddialar ortaya atıldı. Yarışmacıların aldıkları ücretleri duyanların ağzı açık kaldı.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star 2024 yayınlanan her bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini almaya başarıyor.
SURVIVOR YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR KAZANIYOR?
Survivor'da yaşanan kavgalar konuşulmaya devam ederken yarışmacıların aldığı haftalık ücretler de merak konusu oldu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında para kazanıyor.
Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.
İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK KAZANÇLARI
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Özgür Tetik: 60 bin TL