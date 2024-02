Survivor All Star 2024'te kavgayı en çok o burçlar başlatıyor!

Survivor All Star 2024 18 Şubat'taki bölümde yaşanan kavgalar herkese "Yok artık" dedirtti. Survivor All Star yarışmacıları delirdi. Herkes Survivor All Star 2024 18 Şubat kavgaları diye araştırmaya başladı. Kavga sebepleri bir kenarda dururken bu kavgaların sebebinin burçlar olabileceğini düşündünüz mü? Survivor'da kavgayı en çok o burçlar başlatıyor. İşte en kavgacı burçlar...

Survivor All Star 2024 18 Şubat kavgaları ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Survivor All Star 2024'ü izleyenler kavga edenlerin burçlarını araştırmaya başladı. Survivor All Star 2024'te en kavgacı burçlar; Akrep, Oğlak, Boğa, Yay burçları şeklinde sıralanıyor. Peki, kavga eden isimlerin burçları ve bu burçların özellikleri ne? İşte Survivor All Star 2024'te en kavgacı burçlar...

EN KAVGACI BURÇLAR

Her burcun delirdiği bir zayıf yönü vardır. Ancak söz konusu saldırganlık olduğunda bazıları diğerlerine göre daha saldırgan ve tehditkar olur. İşte en kavgacı burçlar...

AKREP BURCU (YASİN, PINAR)

En sinirli burçların başında gelen Akrep burcu kendilerini veya önemsedikleri kişileri tehdit eden bir şey olduğunda saldırgan olur. Onlar savunmaktan ve adalet için savaşmaktan çekinmez. Akrepler aynı zamanda son derece bağımsızdırlar ve inançlarından kolayca etkilenmezler. Oldukça tehditkar olabilecek bir konuşma tarzları vardır ama kötü niyetli değildir. Kıskanç kişiler olarak da bilinirler, bu nedenle sevdiklerine bulaşmaya çalışan herkesin dikkatli olması gerekir. Sonuç olarak Akrepler, gururlarını korumak için her yola başvurabilecek tutkulu ve sadık bireylerdir.

KOÇ BURCU (SERCAN)

Koç burcu en agresif burçtur. Hedefe ulaşmak için her türlü saldırganlığı yaparlar. Koç tutkuludur ve hırsları tarafından yönlendirilir, bu da onların aşırı rekabetçi olmasına ve saldırgan davranış yoluna girmesine neden olabilir. Koç sadece saldırganlığıyla ünlü değildir, aynı zamanda ateşli bir öfke sergileme eğilimi de vardır. Çabuk öfkelenirler ve bir anlaşmazlık olduğunda oldukça patlayıcı olabilirler. Koç genellikle başkalarına saygılı olsa da, bir meydan okumadan geri adım atmaz ve agresif olmak anlamına gelse bile inandıkları şey için savaşırlar.

BOĞA (OGEDAY)

Boğalar genellikle rahat, güvenilir ve sabırlı bireyler olduğundan bu listedeki konumları bazı insanları şaşırtabilir. Ancak bu dış görünüşe aldanmayın, kenara itildikleri zaman oldukça agresifleşebilirler. Boğa burcunun saldırganlığı genellikle inatçı doğalarının bir sonucudur. Bir şeye karar verdiklerinde hayırı cevap olarak kabul etmeleri zor olabilir. Sembolleri, boğa başlı doğalarını simgeleyen boğadır. Boğa burçları ayrıca bazen kontrolden çıkan ve aşırı tepki vermelerine neden olan değişken bir öfkeye sahiptir. Duygularını her zaman en iyi şekilde kontrol edemezler ve hararetli anlarda biraz fazla dürtüsel olabilirler. Boğaların itibarlarıyla gurur duyduklarını ve gerekirse bunu savunmaktan çekinmeyeceklerini hatırlamak önemlidir. Her ne kadar barışçıl bir yaklaşımı tercih etseler de boğanın saldırganlığını hafife almamak gerekir.

OĞLAK BURCU (NAGİHAN)

Oğlak burcu serin ve sakin dış görünüşüyle tanınır, ancak bunun sizi kandırmasına izin vermeyin; gerektiğinde oldukça agresif olabilirler. Oğlaklar, ne olursa olsun hedeflerine ulaşmak için çabalayan, çalışkan ve kararlı bireylerdir. Oğlak burcunun saldırganlığı genellikle kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya birisi sınırlarını aştığında ortaya çıkar. Her ne kadar korkutucu olabilseler de Oğlaklar, sevdikleri için her yola başvurabilecek çok sadık ve güvenilir insanlardır. Oğlak burcu ne kadar agresif olursa olsun, onların hırslarının ve hırslarının ilerlemelerine gerçekten yardımcı olabileceğini unutmamak önemlidir. Yani eğer agresif bir Oğlak burcuyla karşılaşırsanız, onun enerjisini olumlu bir şeye kanalize etmeye çalışın.

YAY BURCU(HAKAN)

Arkadaş canlısı bir yüze ve iyi bir mizah anlayışına sahiptir. Ancak çok ileri itildiklerinde oldukça agresif olabilirler. Yay burçları bağımsızdır, maceracıdır ve doğaları gereği açık sözlüdürler. Bu yüzden kendilerini savunmaktan ve fikirlerini söylemekten korkmazlar. Kontrol edilmekten veya ne yapacaklarının söylenmesinden hoşlanmazlar, bu da onların özgürlüklerini ve özerkliklerini korumak için saldırgan olmalarına yol açabilir. Sinirlenmeleri diğer burçlara göre daha uzun sürse de, sinirlendiklerinde bunu anlarsınız. Yaylar gerektiğinde yüzleşmekten veya tartışmaya girmekten korkmazlar ve gerektiğinde keskin dillerini silah olarak kullanırlar.

19/02/2024 12:19