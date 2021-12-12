Survivor All Star kadrosu açıklandı

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yarışmacılarını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu

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12/12/2021

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Survivor All Star kadrosu açıklandı

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından birisi olan Survivor 2022 kadrosu açıklandı.

TV8'in reyting rekorları kıran Survivor Türkiye, yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yarışmacılarını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

ÜNLÜLER

- Adem Kılıçcı

- Avatar Atakan

- Furkan Kızılay

- Mert Öcal

- Sercan Yıldırım

- Barış Murat Yağcı

- Batuhan Karacakaya

- Aycan Yanaç

- Elif Yıldırım Gören

- Merve Aydın

- Nagihan Karadere

- Sema Aydemir

- Birsen Bekgöz

GÖNÜLLÜLER:

- Gökhan Keser

- Ogeday Girişken

- Evrim Keklik

- Nisa Bölükbaşı

- Yasin Obuz

- Anıl Berk Baki

- Hikmet Tuğsuz

- Sude Burcu

- Seda Ocak

- Gizem Kerimoğlu

- Berna Keklikler

- Ardahan Uzkanbaş

- Berkan Karabulut

12/12/2021 21:48
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TAGS: acun ılıcalı, survivor, all star, kadrosu, 2022
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