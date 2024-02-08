Survivor All Star'a 3 yeni isim katıldı

Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil edilecek yeni isimler belli oldu. Acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, Turabi ile Nihat'ın sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve üç yeni ismin adını verdi.

ÜÇ YENİ İSİM KİM?

Turabi ve Nihat'ın veda haberi ardından kadroya katılacak yeni isimler merak edildi.

Haberi veren Ilıcalı, "Kırmızı takıma yeni yarışmacılar gelecek. Ve Survivor'daki son kadroların oluştuğunu düşünüyoruz. Artık sakatlıklar olmazsa yeni yarışmacı gelmeyecek. Kırmızı takıma gelecek. Gelecek yarışmacı bir şampiyon. Avatar Atahan geliyor. İkinci yarışmacı Hilmi Cem." ifadelerini kullandı. Öte yandan yedeklerden gelecek olan kadın yarışmacının da Sema Aydemir olduğu öğrenildi.

SEMA AYDEMİR

Türk eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya geldi. 2017 ve 2018 Survivor ünlüler kadrosunda yer aldı. 2022'de de Survivor All Star yarışmasında mücadele etti. Türk çekiç atma sporcusu olan eşi Eşref Apak'tan 2016 yılında boşandı.

HİLMİ CEM İNTEPE

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.



İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

AVATAR ATAKAN

Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir.



Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır.



2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur