Survivor All Star'a gideceği iddia edilen Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündem oldu

Survivor yarışmasıyla bir süre gündem olan Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden isteyen Yıldırım o anları paylaştı.

Sercan Yıldırım'ın görüntülerdeki son hali gözlerden kaçmadı. Daha önce saç ektiren Yıldırım'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim Oğuzhan Koç'a da benzetildi.

Survivor Sercan'ın son dönemde Survivor All Star'a katılacağı iddiaları da gündemde.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2021 16:45