Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: Siz ne istiyorsunuz?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. 6 Şubat akşamı 27. bölümüyle ekranlara gelecek Survivor'ın yeni fragmanı gündem oldu.

ILICALI ÇİLEDEN ÇIKTI



Tanıtımda; tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz?" diye bağırması dikkat çekti.



Çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu.

Konseyde yaşananlar ve Acun Ilıcalı'nın neden çileden çıktığı merak konusu oldu.



Öte yandan Survivor All Star'ın 26. bölümünde; dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Eleme adayı için oylama yapan kırmızı takımda da en çok ismi yazılan Mustafa Kemal oldu.