Survivor All Star'da Dokunulmazlık Heyecanı: Gönüllüler Takımı Zafer Kazandı

Survivor All Star 2025'in 24 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Gönüllüler ve All Star takımları, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda üstün performans sergileyen Gönüllüler Takımı, 12-8'lik skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

All Star Takımı'nda Eleme Adayı Belirlendi

Dokunulmazlığı kaybeden All Star Takımı, ada konseyinde eleme adayını belirlemek üzere toplandı. Yapılan oylama sonucunda, haftanın üçüncü eleme adayı Asena oldu. Böylece, daha önce belirlenen Meryem ve Senem'in ardından Asena da eleme potasına girmiş oldu.

İletişim Ödülünde Duygusal Anlar

Aynı bölümde, yarışmacılar için büyük önem taşıyan iletişim ödülü oyunu da oynandı. Kazanan takımın ailelerinden gelen resimli mesajları okuyabileceği bu ödül, yarışmacılar için moral kaynağı niteliğindeydi. Kıran kırana geçen mücadelede, All Star Takımı iletişim ödülünü kazanarak sevdiklerinden gelen mesajlarla duygusal anlar yaşadı.

Eleme Potası ve Gelecek Konsey

Şu an itibarıyla eleme potasında Meryem, Senem ve Asena bulunuyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılacak konseyde, bu üç isim arasından adaya veda edecek olan yarışmacı belirlenecek. Survivor All Star 2025, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.