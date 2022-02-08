Survivor All Star'da gergin anlar! Yunus Emre, Ogeday ve Berkan'ın üzerine yürüdü

Survivor All Star'da dördüncü hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde ödül oyunu sırasında tansiyon yükseliyor.

YUNUS EMRE ÇILGINA DÖNÜYOR

Oyun sırasında Yunus Emre, takım arkadaşları Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösteriyor. Berkan ve Ogeday ise Yunus Emre'yi sakin olması ve bağırmaması konusunda uyarıyor.

Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, "Sen ne ayaksın? Bu duvarı aşamıyorum anlıyor musun?" diye bağırıp üzerlerine yürüyor.

HİKMET'E DE TEPKİ GÖSTERİYOR

Arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışan Hikmet ise Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, kendisini sakinleştirmeye çalışan Hikmet'e de bağırıyor.

DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER KAZANDI

Survivor All Star'da bu hafta üçüncü defa dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı ise ada konseyinde eleme adaylarını belirledi.

Survivor'da Aycan'ın geçen hafta yarışmadan ayrılması sonrasında eleme yapılmamıştı. Survivor'da dün yapılan ada konseyinde Gizem Memiç ve Sercan Yıldırım eleme adayları oldular.

Mert, Birsen, Evrim ve Barış geçtiğimiz haftadan eleme adaylığı devam eden isimler oldu. Onlara ise bu hafta katılan isimler Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.

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08/02/2022 09:48